controlli a tappeto denunce e patenti ritirate

Durante i fine settimana estivi, i carabinieri della compagnia di Comacchio hanno effettuato controlli a tappeto su strada. Sono state identificate numerose persone e verificati numerosi veicoli. Sono state presentate diverse denunce e sono state ritirate patenti di guida. Le operazioni sono continuate senza sosta, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Prosegue il piano di controlli straordinari del territorio messo in campo dai carabinieri della compagnia di Comacchio nel corso dei weekend estivi. Tra le serate del 17 e 18 luglio, i militari hanno vigilato sulle principali località balneari del litorale per contrastare la microcriminalità, prevenire le stragi del sabato sera e monitorare i luoghi della movida. Il bilancio dell’operazione conta oltre cento persone identificate, 55 autoveicoli controllati, 7 persone denunciate a piede libero e 6 giovani segnalati alla prefettura per uso di stupefacenti. Sul fronte dei controlli preventivi dedicati alla sicurezza pubblica, tra Porto Garibaldi e Lido delle Nazioni i carabinieri hanno sorpreso e denunciato un turista 26enne trovato in possesso di un coltello a serramanico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Carabinieri, controlli a tappeto sulle strade di Garfagnana e Mediavalle: 5 denunciati

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