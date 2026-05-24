Controlli straordinari dei carabinieri | denunce auto sequestrate e sette patenti ritirate
Durante un fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno effettuato controlli straordinari nel capoluogo e nei comuni dell’hinterland. Sono state denunciate diverse persone, sette patenti sono state ritirate e alcune auto sono state sequestrate. L’operazione ha coinvolto un ampio servizio di controllo del territorio, senza specificare il numero esatto di veicoli e persone coinvolte.
Un intero weekend dedicato alla sicurezza e al controllo del territorio quello messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Caserta, impegnati in un servizio straordinario che ha interessato il capoluogo e diversi comuni dell’hinterland.Pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Controlli straordinari dei CC in Versilia, un arresto e sei denunce
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