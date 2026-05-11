Controlli a tappeto nel weekend | tre patenti ritirate tra Jesi e Senigallia
Durante il fine settimana appena concluso, i carabinieri della provincia di Ancona hanno effettuato numerosi controlli lungo le strade della zona. Sono state ritirate tre patenti di guida a causa di infrazioni riscontrate durante i controlli. Le operazioni si sono svolte tra le città di Jesi e Senigallia, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme del codice della strada. Nessun incidente è stato segnalato in questo periodo.
Ancona, 11 maggio 2026 -Il fine settimana appena trascorso sulle strade della provincia di Ancona è stato segnato da un’intensa attività di prevenzione e controllo messa in campo dai carabinieri del Comando Provinciale. Un monitoraggio capillare che ha interessato le principali arterie e i centri abitati, finalizzato a contrastare uno dei fenomeni più pericolosi per la sicurezza pubblica: la guida in stato di alterazione psico-fisica. Il bilancio dell'operazione parla chiaro: tre denunce all’autorità giudiziaria e altrettanti ritiri immediati della patente, a dimostrazione di come la combinazione tra volante, alcol e stupefacenti continui a rappresentare una piaga difficile da estirpare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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