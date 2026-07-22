A Napoli, sono state effettuate verifiche rafforzate nelle zone di Porta Capuana e Porta Nolana, con controlli su persone e veicoli. Complessivamente, sono state identificate 162 persone durante i servizi straordinari nel centro cittadino. Le attività di controllo del territorio sono state disposte dalla Questura e proseguono nelle aree interessate.

Napoli, verifiche rafforzate nelle aree di Porta Capuana e Porta Nolana: controllate persone e veicoli. Servizi straordinari nel centro cittadino. Proseguono le attività di controllo del territorio predisposte dalla Questura di Napoli nelle zone di Porta Capuana e Porta Nolana. Negli ultimi giorni, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato una serie di verifiche straordinarie nelle aree interessate, con l’obiettivo di rafforzare il presidio del territorio e incrementare i livelli di sicurezza urbana. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Il bilancio dei controlli. Nel corso dell’operazione sono state identificate complessivamente 162 persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli a Porta Capuana e Porta Nolana: identificate 162 persone

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Rissa a Porta Capuana a Napoli: raid armato in strada con coltelli

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