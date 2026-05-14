Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari nelle zone di Porta Capuana e Porta Nolana a Napoli. Durante le operazioni, sono state identificate complessivamente 99 persone e sono stati controllati vari veicoli e attività commerciali presenti nelle aree interessate. Le forze dell’ordine hanno inoltre effettuato controlli di documenti e verifiche sui permessi di soggiorno, senza segnalare incidenti o sequestri rilevanti. Le operazioni proseguiranno in altre zone della città nei prossimi giorni.

Napoli, controlli straordinari della Polizia di Stato a Porta Capuana e Porta Nolana: identificate 99 persone. Napoli, controlli rafforzati nelle aree di Porta Capuana e Porta Nolana. Proseguono i controlli straordinari del territorio disposti dalla Questura di Napoli nelle zone di Porta Capuana e Porta Nolana, aree strategiche del centro cittadino spesso interessate da un’elevata frequenza di persone e veicoli. L’attività si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e sicurezza avviato per garantire il rispetto della legalità e rafforzare il presidio delle aree urbane più sensibili. In campo Polizia di Stato e Polizia Locale. Il servizio... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, controlli della Polizia a Porta Capuana e Porta Nolana

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COMITATO ORDINE E SICUREZZA, A BREVE ALTRE DUE ZONE ROSSE

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