Napoli controlli a Porta Capuana | identificate 177 persone

A Napoli, durante controlli straordinari a Porta Capuana e Porta Nolana, sono state identificate 177 persone e sono stati controllati 108 veicoli. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo a eventuali sanzioni o sequestri. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine per verifiche di routine e sicurezza pubblica. Non sono stati segnalati incidenti o irregolarità specifiche durante le operazioni.

Napoli, controlli straordinari a Porta Capuana e Porta Nolana: identificati 177 cittadini e controllati 108 veicoli. Napoli, controlli rafforzati nelle aree di Porta Capuana e Porta Nolana. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli nelle zone di Porta Capuana e Porta Nolana, aree strategiche del centro cittadino interessate da un intenso flusso di persone e veicoli. Le operazioni si sono svolte nelle giornate di ieri e lunedì, nell’ambito di un piano di rafforzamento della sicurezza urbana. In campo Polizia, Guardia di Finanza e Reparti specializzati. Al servizio hanno partecipato gli agenti della Polizia di Stato, in particolare del Commissariato Vicaria?Mercato e dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, affiancati dai militari della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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