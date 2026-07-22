Il Bologna ha pareggiato 1-1 contro l’Heidenheim in un test a Valles. Castro ha segnato il gol per i felsinei, mentre Cambiaghi si è reso protagonista con un’ottima prestazione. La partita si è svolta nel secondo incontro della tournée in Val Pusteria. Il risultato ha evidenziato un buon rendimento generale della squadra.

Valles (Bolzano), 22 luglio 2026 – Eppur si muove. Sottinteso: il Bologna di Domenico Tedesco. Che chiude il secondo test in Val Pusteria con un 1-1 infarcito di segnali incoraggianti. Dopo la doccia gelata all'esordio con i tedeschi dell' Arminia Bielefeld, che sabato avevano travolto i rossoblù con un 4-0 portatore di sinistri presagi, altri tedeschi, quelli dell' Heidenheim, sul prato di Valles regalano le prime certezze a Castro e compagni. Perché proprio Castro? Perché è lui, dopo 21 minuti di amichevole, a firmare il gol rossoblù con una torsione di testa nel cuore dell'area tedesca sul cross di uno scatenato Cambiaghi. Non finisce così, perché otto minuti dopo Pieringen sfrutta il cattivo posizionamento della linea difensiva rossoblù mettendo a sedere Vitik e Skorupski e fissando in modo definitivo il punteggio sull'1-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Contro l’Heidenheim è 1-1, ma è un buon Bologna a Valles: in gol Castro, scatenato Cambiaghi

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