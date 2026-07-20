Dal ritiro di Valles, un calciatore ha riferito di sentirsi già a suo agio con le nuove richieste tattiche, che prevedono maggiore libertà sull’esterno per puntare l’uomo e attaccare la profondità. Nonostante i carichi di lavoro estivi, ha evidenziato di concentrarsi sul campo e sul lavoro quotidiano per crescere. Ha inoltre sottolineato che le prime settimane sono state impegnative, ma utili per adattarsi ai concetti diversi rispetto al passato.

Dal ritiro di #Valles, Niccolò #Cambiaghi racconta le sue prime impressioni sulle settimane di lavoro con lo staff. Nonostante la fatica dei carichi estivi, l’esterno si dice già a suo agio con le nuove richieste tattiche: concetti diversi rispetto al passato, ma anche molta libertà sull’esterno per puntare l’uomo e attaccare la profondità. Niente obiettivi a lungo termine o proclami: per Cambiaghi conta solo il lavoro quotidiano, con la voglia di aiutare la squadra a suon di gol e assist. E sulle voci di mercato la risposta è chiarissima: la testa è rimasta a Valles, totalmente concentrata sul campo. di Massimo Vitali #ilrestodelcarlinovideo Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Niccolò Cambiaghi: A Valles per crescere, concentrato solo sul campo e il lavoro quotidiano

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