Il Bologna ha pareggiato 1-1 con l’Heidenheim in un’amichevole. Castro ha segnato il gol dei rossoblù. Dopo la sconfitta 0-4 contro l’Arminia Bielefeld, la squadra ha modificato la formazione iniziale e ha mostrato segnali positivi, senza però ottenere la vittoria. La partita si è conclusa con un risultato equilibrato, senza ulteriori reti.

Segnali. E nemmeno brutti. Dopo lo scorticante 0-4 contro l’Arminia Bielefeld alla prima uscita, il Bologna cambia formazione iniziale e produce: finisce 1-1 ma è evidente che i carichi aerobici siano stati un po’ smaltiti, la gamba scatta, tutto va meglio rispetto alla prima uscita e, soprattutto, c’è qualcosa di diverso nella distribuzione del gioco. Tradotto: ali più coinvolte e meno in attesa, a tal punto che il vantaggio (zuccata violenta e tempista di Castro) arriva da uno dei bei giochi a sinistra di Cambiaghi. La prima mezz’ora del Bologna è buona (anche Bernardeschi da mezzala si avvicina al 2-0, come poi Orsolini che viene pescato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bologna, altra amichevole senza vittoria: con l’Heidenheim finisce 1-1. In gol Castro

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