Contro la violenza che diventa normalità

Mercoledì 23 luglio alle 19.30, in Piazza Matteotti a Bergamo, si terrà un presidio promosso dalla Global Sumud Flotilla. L’evento mira a sensibilizzare contro la guerra, il genocidio, la normalizzazione della violenza e la repressione. La manifestazione si svolge in un contesto di mobilitazione pubblica e coinvolgimento civico. Nessuna altra informazione sulle modalità o le richieste specifiche dell’evento è stata comunicata.

Bergamo. Mercoledì 23 luglio, alle ore 19.30, in Piazza Matteotti, la Global Sumud Flotilla promuove un presidio pubblico contro la guerra, il genocidio, la normalizzazione della violenza e la repressione. Un momento di mobilitazione e di solidarietà con il popolo palestinese, ma anche di riflessione sulle molte forme che la violenza assume oggi nel mondo e nelle nostre società. La cittadinanza è invitata a partecipare. La violenza attraversa il mondo. Non è più soltanto il rumore lontano delle guerre o il racconto di tragedie che sembrano riguardare altri popoli. È diventata una presenza costante che modifica il nostro modo di guardare la realtà, condiziona i rapporti tra le persone e cambia perfino il modo in cui percepiamo la vita e il valore di quella altrui. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Conferenza Un futuro senza violenza di genere

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