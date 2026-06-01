Ancora sangue a Taranto | non possiamo accettare che la violenza diventi normalità Libera

Notizia in breve

A tre settimane dall’omicidio di un giovane, Taranto registra un nuovo episodio di violenza armata. Un episodio che porta a due il numero di omicidi in breve tempo nella città. La notizia è stata diffusa da Libera Taranto, che condanna la ripresa della violenza e chiede di non accettare questa situazione come normale. La città ha vissuto un periodo di tensione a causa di questi eventi, secondo quanto riferito nel comunicato.