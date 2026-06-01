Ancora sangue a Taranto | non possiamo accettare che la violenza diventi normalità Libera

Da noinotizie.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A tre settimane dall’omicidio di un giovane, Taranto registra un nuovo episodio di violenza armata. Un episodio che porta a due il numero di omicidi in breve tempo nella città. La notizia è stata diffusa da Libera Taranto, che condanna la ripresa della violenza e chiede di non accettare questa situazione come normale. La città ha vissuto un periodo di tensione a causa di questi eventi, secondo quanto riferito nel comunicato.

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Di seguito un comunicato diffuso da Libera Taranto: A sole tre settimane dall’omicidio di Bakari Sako che ha profondamente scosso la nostra città, Taranto torna a fare i conti con la violenza armata. Quanto accaduto ieri nel quartiere Tamburi, con un giovane raggiunto da colpi d’arma da fuoco in pieno giorno, rappresenta un fatto gravissimo che riporta al centro dell’attenzione un clima che non può essere sottovalutato. In attesa che magistratura e forze dell’ordine accertino responsabilità e dinamica dell’accaduto, come Coordinamento provinciale di Libera Taranto sentiamo il dovere di ribadire che non possiamo abituarci a questa escalation di violenza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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