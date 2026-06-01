Un giovane è stato ferito da colpi d’arma da fuoco nel quartiere Tamburi in pieno giorno. L’episodio ha suscitato reazioni da parte di associazioni come Libera, che chiedono di fermare la diffusione della violenza. Nessuno è stato ancora arrestato o identificato. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Tarantini Time Quotidiano L’episodio avvenuto nel quartiere Tamburi, dove un giovane è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco in pieno giorno, riaccende il dibattito sul tema della sicurezza e della violenza in città. A intervenire è il Coordinamento provinciale di Libera Taranto che, attraverso una nota firmata da Remo Pezzuto, esprime forte preoccupazione per il ripetersi di episodi gravi nel territorio ionico. “Ancora sangue a Taranto: non possiamo accettare che la violenza diventi normalità”, afferma il Coordinamento, richiamando anche il recente omicidio di Bakari Sako, avvenuto poche settimane fa e che ha profondamente colpito la comunità cittadina. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sparatoria ai Tamburi, Libera Taranto: “Non possiamo accettare che la violenza diventi normalità”

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