Contratto scuola si rinvia a settembre Aperti i tavoli tecnici su estero e relazioni sindacali CISL Scuola | Più contrattazione e trasparenza

Oggi, 22 luglio, all'ARAN si è svolto un nuovo incontro sul rinnovo del contratto scuola 2025-2027. Sono stati discussi i temi legati alle relazioni sindacali e all'estero. La trattativa è stata rinviata a settembre, mentre sono stati aperti tavoli tecnici specifici. La rappresentanza sindacale ha chiesto maggiore contrattazione e trasparenza nel processo.

Si è tenuto oggi, mercoledì 22 luglio, il nuovo round di trattative all'ARAN per il rinnovo della parte normativa del contratto di lavoro 20252027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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