Le trattative per il CCNL 2025-2027 nel settore istruzione continuano all'ARAN. Tra le novità annunciate, ci sono misure sulla trasparenza delle retribuzioni, il miglioramento delle relazioni sindacali e una prima regolamentazione dell’intelligenza artificiale. La UIL Scuola ha sottolineato l’importanza di queste tematiche nella discussione in corso.

Le trattative per il CCNL 2025-2027 proseguono all'ARAN con importanti novità per il comparto istruzione. Tra le priorità della UIL Scuola emergono il tema della trasparenza retributiva, il rafforzamento delle relazioni sindacali e una prima regolamentazione dell'intelligenza artificiale.CCNL 2025-2027, D’Aprile: “Bene l’ingresso dell’IA nel contratto, ma servono regole chiare e tutele specifiche per la scuola”Relazioni sindacali e trasparenza le nostre priorità per la parte normativa.Prosegue all’ARAN il confronto sulla parte normativa del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027. Al centro dell’incontro le relazioni sindacali, la trasparenza e, per la prima volta, l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - CCNL 2025-2027, D'Aprile (ULI Scuola): novità su IA, trasparenza e relazioni sindacali nella scuola

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