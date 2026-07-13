L’EREDITÀ SUMMER SU RAI1 | GROSSE NOVITÀ PER LA SFIDA CON LA RUOTA DELLA FORTUNA

A partire dal 20 luglio 2026, Marco Liorni condurrà L’Eredità Summer, in onda tutti i giorni intorno alle 20.35, su Rai 1. Grandi novità in vista del trasloco nell’access. Per la prima volta, il game show più longevo della televisione italiana approda con un appuntamento quotidiano in access prime time, appuntamento all’insegna del divertimento, della competizione e delle novità. Forte degli straordinari risultati d’ascolto ottenuti nell’ultima stagione, che ha registrato una media di 4.492.000 telespettatori con il 27,4% di share, il programma – realizzato in collaborazione con Banijay Italia – conserva il ritmo coinvolgente che lo ha reso uno dei format più amati dal pubblico. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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