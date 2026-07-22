In via Franceschi si sono verificati problemi causati da condizionatori installati in un ufficio pubblico. I dispositivi sono rumorosi e rimangono accesi per gran parte del giorno, disturbando i residenti. Le persone che vivono nelle vicinanze hanno lamentato di non riuscire più a dormire a causa del rumore. Alcuni hanno anche segnalato la situazione alla Polizia locale, chiedendo interventi per risolvere il disagio.

VITTORIO VENETO Il caldo è asfissiante, ma il rumore è anche peggio. Soprattutto se a provocarlo è un ufficio pubblico. E' quanto accade in via Franceschi, e adesso i vicini sono in rivolta, punto da essersi già rivolti anche alla Polizia locale. Al centro della vicenda è l'ufficio delle Entrate, che dal 2023 è arrivato in via Franceschi da Conegliano, con tanto di polemiche furiose da parte di quella amministrazione comunale che parlò di "scippo". In realtà da tempo il Ministero lamentava l'inadeguatezza della sede coneglianese, in termini di spazio e funzionalità. Non si riuscì però negli anni a trovare un'alternativa valida. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Condizionatori dell'Agenzia delle Entrate rumorosi e sempre accesi, i residenti in rivolta: «Non riusciamo più a dormire»

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