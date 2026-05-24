Precompilata 2026 attiva l’assistenza straordinaria dell’Agenzia delle Entrate

Dal 23 maggio è attiva l’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate dedicata ai contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi precompilata 2026. Il servizio permette di ricevere supporto e chiarimenti sulla compilazione e invio della dichiarazione. L’assistenza è disponibile in modo temporaneo e specifico per questa campagna fiscale. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di accesso o sugli orari di funzionamento.

Dal 23 maggio è partita l’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate per i cittadini impegnati con la dichiarazione dei redditi precompilata 2026. Lo comunica la stessa Agenzia, precisando che il servizio telefonico con operatore, normalmente disponibile dal lunedì al venerdì, sarà attivo anche in alcune mattinate di sabato. Le giornate previste sono quattro: 23 maggio, 6 giugno, 13 giugno e 20 giugno. In queste date gli operatori risponderanno dalle 9 alle 13 per fornire supporto sulla consultazione e sulla compilazione della dichiarazione. Il servizio è rivolto all’utenza non professionale. I cittadini potranno contattare l’Agenzia attraverso tre numeri: L’assistenza è gestita da consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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