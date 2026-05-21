Gli aumenti di stipendio per i dipendenti dell' Agenzia delle entrate | Riconosciuti i meriti garantite entrate allo Stato per 16,8 mld di euro
Dopo cinque mesi di trattative, è stato firmato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi aziendali nel settore della riscossione, che si occupa di recuperare i crediti fiscali dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei cittadini. Gli aumenti di stipendio per i dipendenti sono stati riconosciuti, mentre le misure previste garantiranno entrate allo Stato per circa 16,8 miliardi di euro. La negoziazione riguarda i lavoratori coinvolti nelle operazioni di riscossione dei crediti fiscali.
Dopo cinque mesi di negoziati, è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi aziendali del settore della "Riscossione", cioè chi si occupa di riscuotere i crediti fiscali che l'Agenzia delle entrate vanta sui cittadini. 🔗 Leggi su Today.it
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