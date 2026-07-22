Un uomo è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per omicidio colposo dopo aver ucciso un ladro nel 2019, durante un tentativo di furto di un macchinario dalla sua tabaccheria. Contestualmente, la stessa giudice ha commentato il caso in cui un uomo sparò a un ladro dal balcone di casa, in relazione alla legittima difesa.

Parallelo al caso Roggero, sulla legittima difesa la giudice della Corte d'Assise di Torino Cristina Domaneschi, si è espressa anche su Bonvin che sparò a Ion Stavila dal balcone della sua casa. Stavolta l'accusa è di omicidio colposo (non volontario) con "legittima difesa putativa" Dopo il c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Condannato a 1 anno e 8 mesi per omicidio colposo Franco Bonvin: nel 2019 uccise ladro che rubò macchinario da sua tabaccheria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Karmelo Anthony to appeal murder conviction in Frisco track meet stabbing

Notizie e thread social correlati

Uccise il ladro che stava derubando il suo negozio: condannato a 1 anno e 8 mesi per omicidio colposo. Ma non andrà in carcereUn uomo che aveva sparato e ucciso un ladro durante un tentativo di furto nella sua tabaccheria è stato condannato a un anno e otto mesi per omicidio...

Tabaccaio uccise un ladro durante un furto, definitiva la condanna a un anno e otto mesi per Marcellino Franco Iachi BonvinÈ stata confermata la condanna definitiva a un anno e otto mesi di carcere per il tabaccaio di Pavone Canavese, nel Torinese, che nel 2019 ha ucciso...

Temi più discussi: Uccise il ladro nella sua tabaccheria, definitiva la condanna per Franco Iachi Bonvin di Pavone Canavese; Tabaccaio che sparò e uccise il ladro a Pavone Canavese, condanna definitiva a 1 anno e 8 mesi; Uccise il ladro mentre stava svaligiando il suo negozio, tabaccaio condannato in via definitiva a un anno e 8 mesi | Non andrà in carcere; Dal balcone sparò al ladro in fuga: condanna definitiva per il tabaccaio di Pavone Canavese.

Chiuso il processo per Franco Iachi Bonvin dopo la rinuncia al ricorso in Cassazione. Pena definitiva a 1 anno e 8 mesi x.com

Niente ricorso in Cassazione per tabaccaio condannato per aver ucciso ladro, definitiva condanna a 1 anno e 8 mesi(Adnkronos) - Non ci sarà il ricorso in Cassazione per Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese che la sera del 7 giugno 2019 sparò e uccise un ladro che con alcuni complici aveva rubato u ... msn.com

Franco Iachi Bonvin spara contro un ladro e lo uccide, condannato: Niente ricorso in Cassazione. La battaglia legaleNon ci sarà il ricorso in Cassazione per Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese che la sera del 7 giugno 2019 sparò e uccise ... msn.com