Un uomo che aveva sparato e ucciso un ladro durante un tentativo di furto nella sua tabaccheria è stato condannato a un anno e otto mesi per omicidio colposo. La Corte di assise d’appello di Torino ha stabilito la condanna definitiva, ma l’imputato non dovrà scontare la pena in carcere. L’episodio si è verificato nella notte del 7 giugno 2019, quando il proprietario ha sparato dal balcone di casa dopo aver notato il tentativo di furto.

Si accorse che qualcuno stava derubando la sua tabaccheria nella notte e sparò dal balcone di casa, uccidendo il ladro. Per la Corte di assise d’appello di Torino è omicidio colposo quello commesso il 7 giugno 2019 da Franco Iachi Bonvin, condannato in via definitiva a un anno e otto mesi senza reclusione. La pena, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 30 maggio 2024 dal Tribunale di Ivrea che lo aveva condannato in primo grado a cinque anni di reclusione, ha riconosciuto le attenuanti, con la riduzione per la scelta del rito e con il beneficio della sospensione condizionale della pena. I difensori avevano rinunciato al ricorso in Cassazione, chiudendo l’iter giudiziario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccise il ladro che stava derubando il suo negozio: condannato a 1 anno e 8 mesi per omicidio colposo. Ma non andrà in carcere

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UCCISE CON IL SUV IL LADRO CHE LE RUBÒ LA BORSETTA: CINZIA DAL PINO CONDANNATA A 18 ANNI DI CARCERE

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