Uccise il ladro che stava derubando il suo negozio | condannato a 1 anno e 8 mesi per omicidio colposo Ma non andrà in carcere

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo che aveva sparato e ucciso un ladro durante un tentativo di furto nella sua tabaccheria è stato condannato a un anno e otto mesi per omicidio colposo. La Corte di assise d’appello di Torino ha stabilito la condanna definitiva, ma l’imputato non dovrà scontare la pena in carcere. L’episodio si è verificato nella notte del 7 giugno 2019, quando il proprietario ha sparato dal balcone di casa dopo aver notato il tentativo di furto.

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Si accorse che qualcuno stava derubando la sua tabaccheria nella notte e sparò dal balcone di casa, uccidendo il ladro. Per la Corte di assise d’appello di Torino è omicidio colposo quello commesso il 7 giugno 2019 da Franco Iachi Bonvin, condannato in via definitiva a un anno e otto mesi senza reclusione. La pena, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 30 maggio 2024 dal Tribunale di Ivrea che lo aveva condannato in primo grado a cinque anni di reclusione, ha riconosciuto le attenuanti, con la riduzione per la scelta del rito e con il beneficio della sospensione condizionale della pena. I difensori avevano rinunciato al ricorso in Cassazione, chiudendo l’iter giudiziario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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