Il Cyber Arena Tour 2026 di WindTre Business si è concluso con tappe a Verona, Bari, Genova e Roma. L’iniziativa itinerante si è concentrata sulla promozione della sicurezza informatica tra le aziende, coinvolgendo diverse città italiane. Durante il tour sono state organizzate sessioni e incontri per sensibilizzare le imprese sui rischi digitali e le misure di protezione. La manifestazione ha coinvolto professionisti del settore e rappresentanti aziendali.

ROMA – Si è conclusa l’edizione 2026 del Cyber Arena Tour di WindTre Business, l’iniziativa itinerante dedicata alla diffusione della cultura della sicurezza informatica tra le aziende. Il tour ha fatto tappa a Verona, Bari, Genova e Roma, coinvolgendo manager, imprenditori e decision maker di diverse realtà produttive del territorio. L’edizione di quest’anno ha ampliato il proprio raggio d’azione anche alle piccole e medie imprese, sempre più esposte a minacce cyber evolute e chiamate a rafforzare competenze, consapevolezza e capacità di risposta. Il format ha unito momenti di confronto, attività interattive e simulazioni di attacchi informatici, mettendo i partecipanti davanti a scenari realistici in cui valutare priorità, tempi di reazione e decisioni operative. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Concluso il Cyber Arena Tour 2026 di WindTre Business con tappe a Verona, Bari, Genova e Roma

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