Comunicazioni di emergenza più resilienti grazie al 5G slicing | la sperimentazione di WindTre Business Asl Napoli 1 e Università di Napoli allo Stadio Maradona

Un progetto di sperimentazione ha coinvolto WindTre Business, l’Asl Napoli 1 e un’università, utilizzando il 5G slicing allo Stadio Maradona. L’obiettivo era testare come questa tecnologia possa migliorare le comunicazioni di emergenza e i servizi sanitari. La sperimentazione ha visto l’impiego di reti 5G dedicate, in grado di garantire connessioni più affidabili e sicure. I risultati ottenuti saranno utilizzati per sviluppare soluzioni più resilienti in ambito sanitario e di emergenza.

ROMA – Un importante passo avanti nell’applicazione delle tecnologie 5G a supporto della sanità e delle comunicazioni di emergenza è stato compiuto da WindTre Business, Asl Napoli 1 Centro e Università di Napoli Federico II, che hanno realizzato una sperimentazione sul campo durante il concerto di Geolier allo Stadio Maradona uno degli eventi musicali più partecipati dell’anno. L’obiettivo della sperimentazione era valutare la capacità delle comunicazioni di emergenza di mantenere elevati livelli di affidabilità in uno scenario particolarmente sfidante, caratterizzato dalla presenza di circa 50.000 spettatori e da un intenso utilizzo della rete mobile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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