L' Intelligenza artificiale al servizio del business | concluso il corso per le imprenditrici di Confartigianato

Il Gruppo donne impresa di Confartigianato Cesena ha concluso un corso dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. L’attività fa parte di un calendario di incontri che si concentra sull’innovazione digitale, con l’obiettivo di fornire competenze pratiche alle imprenditrici. La formazione si inserisce nel percorso di aggiornamento promosso dall’associazione, che mira a favorire l’adozione di nuove tecnologie nelle imprese locali.

Prosegue il calendario di attività del Gruppo donne impresa di Confartigianato Cesena con un focus dedicato all’innovazione digitale e, in particolare, all’intelligenza artificiale. Si è, infatti, concluso il primo ciclo di incontri formativi, svoltosi il 16 e 28 aprile presso la sede di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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