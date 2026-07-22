Il 22 luglio 2026, Cna Fermo ha richiesto che il testo definitivo del bando per le concessioni demaniali marittime trovi un equilibrio tra apertura del mercato e protezione delle imprese balneari. La richiesta si basa sulla necessità di tutelare le imprese che negli anni hanno investito, creato occupazione e contribuito allo sviluppo turistico delle aree costiere. La richiesta si rivolge alle autorità responsabili della definizione del bando.

Fermo, 22 luglio 2026 – Cna Fermo chiede che il testo definitivo del bando tipo per le concessioni demaniali marittime garantisca un equilibrio tra apertura del mercato e tutela delle imprese balneari che negli anni hanno investito, creato occupazione e contribuito alla crescita dell’offerta turistica delle comunità costiere. Al centro delle richieste dell’associazione ci sono continuità del servizio, riconoscimento degli investimenti realizzati, equa remunerazione, valorizzazione dell’esperienza professionale e tutela delle piccole e medie imprese. “Accogliamo con favore l’impianto del bando tipo, che recepisce diversi principi sostenuti da Cna – commenta Andrea Caranfa, segretario generale Cna Fermo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concessioni demaniali, Cna Fermo: “Equilibrio tra apertura del mercato e tutela delle imprese”

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