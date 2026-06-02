Concessioni demaniali Dopo le sentenze del Tar c’è una sorta di limbo

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Porto Santo Stefano i pontilisti stanno operando in una situazione di incertezza legale riguardo alle concessioni demaniali, a seguito delle recenti sentenze del Tar. La questione riguarda la mancanza di chiarimenti sulla validità delle concessioni e il loro rinnovo, lasciando i lavoratori e le attività commerciali in attesa di una risoluzione definitiva prima dell'inizio della stagione estiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

MONTE ARGENTARIO È un nodo da sciogliere quello delle concessioni demaniali a Porto Santo Stefano, con i pontilisti che starebbero operando in una sorta di ’limbo’ quando si sta aprendo la stagione estiva. Le concessioni demaniali sono infatti scadute il 31 dicembre 2024 e, stando alle ultime sentenze del Tar, i pontilisti starebbero dunque operando nonostante siano state respinte le richieste di proroga al 2033. Niente rinnovo automatico, i pontili dovranno dunque andare a gara anche nel porto del Valle, così come sta avvenendo a Porto Ercole. Ma a Porto Santo Stefano, a differenza di quanto avviene a Porto Ercole in cui il concessionario dell’intero porto è il Comune, il porto del Valle a Porto Santo Stefano è in mano all’ Autorità Portuale, che dovrà quindi predisporre i bandi per le concessioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

concessioni demaniali dopo le sentenze del tar c8217232 una sorta di limbo
© Lanazione.it - Concessioni demaniali. Dopo le sentenze del Tar c’è una sorta di limbo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fiumicino, concessioni demaniali: Catini annuncia una delibera per completare la proceduraA Fiumicino, il sindaco ha annunciato che sarà presto adottata una delibera per completare la procedura relativa alle concessioni demaniali.

Battipaglia proroga al 31 dicembre 2026 le concessioni demaniali marittimeIl Comune di Battipaglia ha annunciato la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2026.

Temi più discussi: Concessioni demaniali, la scadenza della proroga al 2027 non impedisce di bandire le gare; Concessioni demaniali. Dopo le sentenze del Tar c’è una sorta di limbo; Concessioni balneari, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Ginosa; Concessioni Marinella: nuove assegnazioni per le spiagge, Comune scorre le graduatorie dopo le rinunce.

concessioni demaniali dopo leConcessioni Marinella: nuove assegnazioni per le spiagge, comune scorre le graduatorie dopo le rinunceConcessioni Marinella: nuove assegnazioni per le spiagge, Comune scorre le graduatorie dopo le rinunce ... msn.com

concessioni demaniali dopo leConcessioni balneari, inammissibile il ricorso contro la PlenariaConcessioni balneari, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro la Plenaria: chi è terzo non può impugnarla direttamente. diritto.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web