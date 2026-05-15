Concessioni balneari gare entro il 2027 | Cna lancia una task force per preparare le imprese

Entro giugno 2027, i Comuni costieri devono avviare le gare pubbliche per la riassegnazione delle concessioni balneari, un processo che riguarda anche il Comune di Comacchio. La scadenza rappresenta un passaggio importante per il settore del turismo sulla fascia costiera, con le amministrazioni chiamate a pianificare le procedure di assegnazione. Per supportare le imprese coinvolte, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha istituito una task force dedicata alla preparazione delle aziende per questa fase.

I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro del turismo balneare. Entro giugno 2027, infatti, i Comuni costieri dovranno bandire le gare pubbliche per la riassegnazione delle concessioni balneari, e tra questi c’è anche il Comune di Comacchio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayÈ. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Concessioni balneari, gare e indennizzi: il punto con Maurizio Rustignoli (FIBA Confesercenti)

Sullo stesso argomento

Posti barca, ormeggi invariati nel 2026: gare per le concessioni entro il 2027Per il 2026 i posti barca a Napoli resteranno invariati grazie a una proroga delle concessioni fino al 31 dicembre.

Bolkestein, spiagge all?asta. Concessioni fino a 20 anni. Ecco il bando-tipo per i Comuni: le gare da pubblicare entro il 30 giugno 2027ANCONA Sole, lidi e sei in pole position, parafrasando la massima di Guido Nicheli in Vacanze di Natale.

Qui la spiaggia non è risorsa scarsa: la mozione del centrodestra di Lecce per far saltare le gare sulle concessioni balneari x.com

Qui la spiaggia non è risorsa scarsa: la mozione del centrodestra di Lecce per far saltare le gare sulle concessioni balneari reddit

Qui la spiaggia non è risorsa scarsa: la mozione del centrodestra di Lecce per far saltare le gare sulle concessioni balneariLecce si vuole candidare come caso pilota per far saltare le gare sulle concessioni balneari: lo chiede una mozione, firmata da tutti i consiglieri comunali di centrodestra che sostengono la sindaca ... ilfattoquotidiano.it

Concessioni balneari, stallo sul bando-tipo e caos assegnazioni in tutta la regioneA Napoli i lidi sono ancora chiusi, in attesa che il Comune assuma decisioni definitive sulla gestione della stagione e sulle procedure di affidamento ... ilroma.net