I fan di Bad Bunny, dopo l'annullamento dello spettacolo all'Ippodromo La Maura di Milano, hanno espresso sui social che non desiderano ricevere rimborsi, ma vogliono semplicemente un nuovo concerto. La sicurezza del luogo è stata criticata, definita una “barzelletta” da alcuni utenti. La manifestazione è stata cancellata poche ore prima dell'inizio previsto, senza indicazioni chiare sulle motivazioni ufficiali. La discussione online si concentra sulla mancanza di spiegazioni e sulla richiesta di una nuova data.

Non vogliono il rimborso, vogliono il concerto. A poche ore dall'annullamento dello show di Bad Bunny all'Ippodromo La Maura di Milano, i social sono stati travolti dalle proteste dei fan dopo la decisione di Live Nation di non riprogrammare la data cancellata a causa del violento temporale che sabato sera ha costretto all'evacuazione di circa 80mila persone. https:www.ilgiorno.itvideoconcerto-di-bad-bunny-evacuato-per-la-grandine-evento-traumatico-qnfan6my L’annuncio di Live Nation . L'organizzatore ha annunciato il rimborso integrale dei biglietti, spiegando che "dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l'evento" n on è stato possibile trovare una nuova data e ribadendo che "la sicurezza di tutti i presenti è sempre stata la priorità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bad Bunny, esplode la rabbia dei fan: “Non vogliamo il rimborso ma un altro concerto. La sicurezza? Una barzelletta”

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