Un uomo è stato ammanettato in piedi con lo spray urticante. Secondo un ex istruttore di tecniche operative, l’ammanettamento “ventre a terra” è la posizione più sicura per gli agenti quando devono gestire una persona non collaborativa che si agita. La procedura viene adottata per garantire la sicurezza durante il controllo fisico di soggetti violenti o irrequieti, evitando rischi sia per gli agenti che per la persona.

Bologna, 22 luglio 2026 – Davide Pandoli, già istruttore di tecniche operative e difesa personale della Polizia di Stato. In quali casi si usa l’ammanettamento ‘ventre a terra’? “È la posizione corretta e più sicura per gli operatori per gestire una persona non collaborativa che dà in escandescenze”. In cosa consiste? “Sbilanciamento, stabilizzazione a terra e ammanettamento dietro la schiena. L’immobilizzazione avviene attraverso il peso controllato dell’operatore: le linee guida prevedono di posizionarsi sul lato destro del fermato facendo pressione con il ginocchio destro nel punto in cui finisce la cervicale e con il sinistro sulla scapola”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Con lo spray urticante si ammanetta in piedi”

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