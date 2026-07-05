Una donna ha usato lo spray urticante per difendersi da minacce, molestie e aggressioni fisiche. È stata vittima di comportamenti di controllo, atti vandalici sull’auto e il taglio del tubo del liquido di raffreddamento. La donna ha riferito di essere perseguitata e molestata. La polizia ha avviato indagini sulla serie di atti e minacce.

Minacce, molestie, aggressioni fisiche, continui comportamenti di controllo ma anche atti vandalici con il danneggiamento dell’auto e il taglio del tubo del liquido di raffreddamento. Per mettersi in salvo dal persecutore, la vittima, in un’occasione si era vista costretta ad utilizzare uno spray urticante. Il giovane, un 30enne modenese, è stato arrestato per stalking e nei suoi confronti è stato disposto il braccialetto elettronico: per evitare l’aggravamento della misura, dovrà restare ad una distanza minima di un chilometro dalla vittima. L’intervento dei carabinieri di Fiorano è scattato la mattina dello scorso trenta giugno a Maranello quando la vittima, nuovamente avvicinata e minacciata dall’ex compagno, nonostante le reiterate condotte vessatorie già denunciate nei giorni precedenti si era rivolta ai militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perseguitata e molestata, si salva con lo spray urticante

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