Disturba i passanti e si scaglia contro i carabinieri | fermato con lo spray urticante

Mercoledì 6, a Migliarino, una serata è terminata con l'arresto di un uomo da parte dei carabinieri di Portomaggiore. L'uomo ha disturbato i passanti e si è scagliato contro i militari, che sono intervenuti per calmare la situazione. Durante l'intervento, è stato utilizzato uno spray urticante per bloccare il soggetto. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'individuo, che ora è a disposizione delle autorità competenti.

Serata movimentata quella di mercoledì 6 a Migliarino, conclusa con l’arresto di un uomo da parte dei carabinieri di Portomaggiore.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayTutto è partito da una segnalazione al 112, in cui si chiedeva l’intervento dei militari per il comportamento molesto di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Cassiera scaraventata a terra durante la rapina, poi l'aggressione ai Carabinieri: 31enne fermato con spray urticanteUna violenta rapina proseguita anche con un'aggressione ai Carabinieri si è conclusa con il fermo di un uomo. Agenti e carabinieri aggrediti. Tre poliziotti restano feriti. Spray urticante contro un caneUna donna che in terra, in una via del centro, si iniettava una dose di droga e un giovane che nella notte ha dato in scendascenze in un bar sono i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Migliarino. Disturba i passanti e si scaglia contro i Carabinieri intervenuti: arrestato 41enne.; Animali in ospedale, accanto al padrone durante chemioterapia e degenza. Il dg: Progetto sperimentale, lanceremo una raccolta fondi; A Mosca il vagone-rifugio per cani e gatti. Vandali del museo imbrattano le vetrate, poi disturbano e offendono i passanti: sette DaspoMANIAGO - Un’ondata di vandalismi ha recentemente colpito il Museo delle coltellerie: scritte sui muri, vetrine imbrattate e atteggiamenti provocatori che hanno disturbato anche i ... ilgazzettino.it Ciao plebei Non vi disturba pagare 500 euro al giorno, tutti i giorni, di reddito di mignottanza alle zoccole del puttaniere di Arcore Sono decine, tra parlamento e governo, tutte dentro le stesse cosche di magnacci, corrotti e mafiosi maiali in bande dove chi n - facebook.com facebook