Il presidente della regione ha dichiarato che oggi è stato fatto un passo importante verso l'autonomia, mantenendo come obiettivo le 23 materie. Ha sottolineato che si tratta di una vittoria che deriva dal sostegno popolare e ha aggiunto che, sebbene ci siano ancora ostacoli da superare, il percorso è iniziato con successo. Le sue parole hanno evidenziato la volontà di proseguire lungo questa strada.

“Questa è una vittoria importante, che parte da lontano e, soprattutto, parte dal popolo veneto. C'è ancora molta strada da fare, ma chi ben comincia è a metà dell'opera. Il voto del Parlamento rappresenta un punto di partenza concreto e conferma che la battaglia per l'autonomia non è stata inutile, non è stata dimenticata e continua ad avanzare”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando l'approvazione da parte della Camera, dopo il voto favorevole del Senato, degli atti di indirizzo relativi allo schema di intesa preliminare tra il Governo e la Regione del Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Autonomia. Presidente Zaia: “Oggi un passo importante, l'obiettivo restano le 23 materie”

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