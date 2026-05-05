Il presidente della regione ha risposto alla vicepresidente della Commissione europea, che aveva sollevato preoccupazioni sulla Biennale di Venezia, commentando che non ci sono motivi per dubbi sulla manifestazione. La vicepresidente aveva accusato la Biennale di essere una possibile vetrina per la Russia, ma il presidente ha ribadito con fermezza che non si devono fare attacchi di questo tipo alla manifestazione.

“Alla vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen, che oggi torna ad attaccare la Biennale parlando di una possibile ‘vetrina per la Russia', rispondo con chiarezza: giù le mani dalla Biennale di Venezia. La Biennale non è la vetrina di Mosca, né di alcun governo. È uno dei più grandi presìdi mondiali di cultura, libertà di espressione e confronto tra popoli”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. “Nessuno mette in discussione la realtà: la Russia è l'aggressore e l'Ucraina è l'aggredita. Ma Venezia, con la sua storia di secoli, ha insegnato al mondo che cosa significhino libertà, dialogo, apertura, costruzione di ponti e difesa della democrazia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Giù le mani dalla biennale."

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