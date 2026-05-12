Il Parlamento ha iniziato a esaminare gli schemi di intesa preliminare per l'Autonomia differenziata, secondo quanto dichiarato dal presidente regionale. Questo passaggio è stato descritto come importante e atteso. Nessun commento o analisi è stato fornito, e l'attenzione resta rivolta alla discussione in aula. La trattativa riguarda specifici accordi tra lo Stato e le regioni coinvolte nel processo di autonomia.

“L'avvio dell'esame in Parlamento degli schemi di intesa preliminare per l'Autonomia differenziata è un passaggio importante, concreto, atteso. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, le Camere iniziano ad affrontare le proposte di autonomia di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. È la conferma che il percorso procede dentro l'iter previsto e che una riforma sulla quale il Veneto ha investito anni di lavoro, passione e determinazione continua il suo cammino istituzionale”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Autonomia. Presidente Zaia: “Bene l'avvio dell'esame parlamentare degli schemi di intesa."

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