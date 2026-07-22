Il progetto “Salute Aperta - Un voucher per la prevenzione” coinvolge il Comune e la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Grosseto. Prevede l’emissione di voucher destinati a persone che altrimenti non potrebbero permettersi di accedere a servizi di prevenzione. Non si tratta di un singolo voucher, ma di più strumenti che consentiranno a chi ha difficoltà economiche di partecipare a controlli e screening preventivi.

’Salute Aperta - Un voucher per la prevenzione’ è il progetto che unisce Comune e Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Grosseto, ma, in realtà, non è solo uno, sono molti di più i voucher che potranno essere utilizzati da persone che, altrimenti, avrebbero difficoltà ad accedere a percorsi di prevenzione. "L’investimento fatto dall’Assessorato al Sociale del Comune di Grosseto – dice l’assessora Carla Minacci – non è una cifra alta, ma è significativa per il grande valore che ha questa azione, un’azione volta a collaborare con la Lilt nel campo dell’emergenza sanitaria. Sono stati messi a disposizione cinquemila euro, da suddividere in voucher di cinquanta euro ciascuno, ogni voucher permette di avere la tessera Lilt e l’accesso al percorso di prevenzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comune e Lilt a braccetto. Voucher per la prevenzione a chi non potrebbe farla

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