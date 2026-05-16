Tumori del cavo orale LILT Padova in prima linea per la prevenzione
Da oggi, 16 maggio, in occasione dell’Oral Cancer Day, a Padova è partita una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori del cavo orale promossa dalla LILT. La campagna mira a informare la popolazione sui rischi e sull'importanza di controlli regolari, considerando che molte diagnosi arrivano troppo tardi e compromettono le possibilità di cura. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e favorire comportamenti più attenti alla salute orale.
Da oggi, 16 maggio, in occasione dell’Oral Cancer Day, prende il via anche a Padova una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione dei tumori del cavo orale, una patologia ancora troppo spesso diagnosticata in fase avanzata e con conseguenze significative sulla prognosi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Prevenire è curare, il valore della prevenzione nella salute di oggi
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