Tumori del cavo orale LILT Padova in prima linea per la prevenzione

Da oggi, 16 maggio, in occasione dell’Oral Cancer Day, a Padova è partita una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori del cavo orale promossa dalla LILT. La campagna mira a informare la popolazione sui rischi e sull'importanza di controlli regolari, considerando che molte diagnosi arrivano troppo tardi e compromettono le possibilità di cura. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e favorire comportamenti più attenti alla salute orale.

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