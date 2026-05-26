prevenzione in prima linea nuovi medici per la lilt

Due medici si sono uniti alla squadra della Lilt grossetana, portando il totale a quattro. Tommaso Balestracci e Ugo Simoni sono stati inseriti tra i professionisti impegnati nelle attività di prevenzione. La loro presenza si aggiunge a quella degli altri medici già operativi sul territorio. La Lilt ha annunciato l’ampliamento del personale per rafforzare i servizi di prevenzione e diagnosi precoce.

Si amplia il ventaglio dei professionisti nella ’squadra’ della Lilt grossetana con l’arrivo di Tommaso Balestracci e Ugo Simoni. Balestracci, membro del Consiglio direttivo regionale della Società italiana di endoscopia digestiva, specializzato in chirurgia generale e in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, effettuerà per i soci della Lilt consulti di chirurgia generale per la prevenzione del tratto digestivo e del colon retto. La prevenzione si basa sulla diagnosi precoce, la cui attuabilità e la cui utilità differiscono a seconda delle caratteristiche delle varie malattie. Lo strumento cardine è lo screening, che permette la precocità di intervento ed aumenta le opportunità terapeutiche, migliorandone la progressione e riducendo gli effetti negativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Medici in prima linea sugli screening. Focus sui veleni della Valle del Sabato

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