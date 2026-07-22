Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Inaugurati il nuovo parcheggio e la riqualificazione di via Sant’Andrea ad Antessano l’area è dedicata a Matteo Giordano e Francesco Schiavone
È stato inaugurato un nuovo parcheggio e completata la riqualificazione di via Sant’Andrea ad Antessano. L’area è dedicata a due cittadini deceduti. La Sindaca ha dichiarato che l’opera migliora sicurezza, accessibilità e spazi pubblici, offrendo un’area più moderna e funzionale alla comunità. L’intervento riguarda un’area centrale, con lavori conclusi recentemente. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali e della comunità.
La Sindaca Anna Petta: “Un’opera attesa che migliora sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi pubblici, restituendo alla comunità un luogo moderno e funzionale”.. Il Vicesindaco e assessore all’Urbanistica Luca Galdi: “Rigeneriamo un’area strategica della frazione con un intervento che coniuga mobilità, decoro urbano e servizi per i cittadini”. È stato inaugurato il nuovo parcheggio con la contestuale riqualificazione del tratto di via Sant’Andrea ad Antessano, un intervento strategico che restituisce alla comunità uno spazio completamente rinnovato, dedicato alla memoria di Matteo Giordano e Francesco Schiavone. Grande partecipazione e profonda commozione hanno accompagnato il taglio del nastro, nel ricordo dei due giovani prematuramente scomparsi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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