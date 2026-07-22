Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Inaugurati il nuovo parcheggio e la riqualificazione di via Sant’Andrea ad Antessano l’area è dedicata a Matteo Giordano e Francesco Schiavone

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo parcheggio e completata la riqualificazione di via Sant’Andrea ad Antessano. L’area è dedicata a due cittadini deceduti. La Sindaca ha dichiarato che l’opera migliora sicurezza, accessibilità e spazi pubblici, offrendo un’area più moderna e funzionale alla comunità. L’intervento riguarda un’area centrale, con lavori conclusi recentemente. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali e della comunità.