Comune di Baronissi il sindaco Petta | Parte un percorso di ascolto diretto nelle frazioni

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Baronissi ha annunciato l’avvio di un nuovo percorso di ascolto e partecipazione. Il sindaco ha comunicato che l’Amministrazione comunale organizzerà incontri direttamente nelle frazioni del territorio. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e raccogliere le loro opinioni, favorendo un dialogo più diretto tra amministratori e residenti. Questa iniziativa mira a migliorare la comunicazione e a facilitare la partecipazione dei cittadini nelle decisioni che riguardano il territorio comunale.

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Il Comune di Baronissi avvia un nuovo percorso istituzionale di ascolto e partecipazione che prevede incontri dell’Amministrazione comunale direttamente nelle frazioni del territorio. Il sindaco Anna Petta, insieme agli assessori e ai consiglieri di riferimento delle diverse aree, si recherà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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