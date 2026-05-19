Comune di Baronissi il sindaco Petta | Parte un percorso di ascolto diretto nelle frazioni

Il Comune di Baronissi ha annunciato l’avvio di un nuovo percorso di ascolto e partecipazione. Il sindaco ha comunicato che l’Amministrazione comunale organizzerà incontri direttamente nelle frazioni del territorio. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e raccogliere le loro opinioni, favorendo un dialogo più diretto tra amministratori e residenti. Questa iniziativa mira a migliorare la comunicazione e a facilitare la partecipazione dei cittadini nelle decisioni che riguardano il territorio comunale.

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