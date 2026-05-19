Comune di Baronissi il sindaco Petta | Parte un percorso di ascolto diretto nelle frazioni
Il Comune di Baronissi ha annunciato l’avvio di un nuovo percorso di ascolto e partecipazione. Il sindaco ha comunicato che l’Amministrazione comunale organizzerà incontri direttamente nelle frazioni del territorio. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e raccogliere le loro opinioni, favorendo un dialogo più diretto tra amministratori e residenti. Questa iniziativa mira a migliorare la comunicazione e a facilitare la partecipazione dei cittadini nelle decisioni che riguardano il territorio comunale.
Il Comune di Baronissi avvia un nuovo percorso istituzionale di ascolto e partecipazione che prevede incontri dell’Amministrazione comunale direttamente nelle frazioni del territorio. Il sindaco Anna Petta, insieme agli assessori e ai consiglieri di riferimento delle diverse aree, si recherà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione"“Ancora una volta assistiamo alla diffusione di comunicati anonimi, offensivi e gravemente diffamatori da parte di chi si nasconde dietro il simbolo...
Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione. La politica si fa con coraggio e responsabilità, non nascondendosi dietro un simbolo”“Ancora una volta assistiamo alla diffusione di comunicati anonimi, offensivi e gravemente diffamatori da parte di chi si nasconde dietro il simbolo...
Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: Parte un percorso di ascolto diretto nelle frazioni Il Comune di Baronissi avvia un nuovo percorso istituzionale di ascolto e partecipazione che prevede incontri dell’Amministrazione comunale direttamente nelle fr facebook
Slitta il termine dei lavori del tunnel di collegamento tra il trincerone e via Santi Martiri a Salerno. Il punto con La Città radioalfa.fm/slitta-il-term… via @radioalfa x.com
Baronissi, sindaca Petta: Parte un percorso di ascolto diretto nelle frazioniLa Sindaca: Primo appuntamento giovedì 21 maggio ad Antessano per ascoltare, condividere progetti e costruire insieme le priorità del territorio ... sciscianonotizie.it
Comune di Baronissi: Medicina in Comune sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadiniBaronissi ospita una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione oncologica, con la presenza straordinaria del Dottor Giovanni Corso. L’Associazione di Volontariato Il Punto, in ... cilentonotizie.it