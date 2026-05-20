Il Comune di Baronissi ha organizzato la prima edizione di “Baronissi in Bici”, un evento che si svolgerà in città per promuovere l’uso della bicicletta e la mobilità sostenibile. La giornata mira a coinvolgere la comunità attraverso attività sportive e momenti di partecipazione condivisa, con l’obiettivo di incentivare uno stile di vita più attento all’ambiente. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi cittadini e prevede diverse iniziative dedicate a cittadini di tutte le età.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Baronissi promuove la prima edizione di “ Baronissi in Bici ”, una giornata dedicata allo sport, alla mobilità sostenibile e alla partecipazione attiva della cittadinanza. L’iniziativa si svolgerà domenica 24 maggio 2026, con raduno alle ore 9:30 presso il Parco del Ciliegio e arrivo previsto al Parco della Rinascita, con un itinerario che si snoderà attraverso gli angoli più belli della città. Un evento pensato per valorizzare il territorio attraverso una modalità di fruizione lenta e inclusiva, incentivando l’uso della bicicletta come mezzo ecologico, salutare e accessibile a tutti. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione di stili di vita sani e sostenibili, favorendo la riscoperta degli spazi urbani come luoghi di incontro, socialità e benessere collettivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Baronissi, Petta: “Prima edizione di ‘Baronissi in Bici’, una giornata per vivere la città in modo sostenibile e condiviso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Baronissi in Bici, domenica la prima edizione dell’eventoDomenica 24 maggio 2026 si terrà la prima edizione di “Baronissi in Bici”, una giornata dedicata allo sport, alla mobilità sostenibile e alla...

Baronissi, la Sindaca Petta: “Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione”Tempo di lettura: 4 minutiAncora una volta assistiamo alla diffusione di comunicati anonimi, offensivi e gravemente diffamatori da parte di chi si...

Baronissi, Anna Petta eletta sindaco: quattro consiglieri all'opposizioneComincia a realizzare Anna Petta dopo lo scrutinio e lo schiacciante risultato, realizza che è il nuovo sindaco di Baronissi. Forse si aspettava di essere eletta, ma probabilmente non con questi ... ilmattino.it

Baronissi, Anna Petta è la prima donna sindacoOggi è un giorno che rimarrà scolpito nei miei ricordi e nel cuore di tutti noi. Con immensa gioia e profonda gratitudine, grazie al supporto dei cittadini, sono stata eletta sindaca di Baronissi. La ... napoli.repubblica.it