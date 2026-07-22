Si potrà cambiare il tipo di veicolo, ma non sarà possibile per Adriabus rivedere il tragitto della linea 13 che da un mese, nel servire le vie di Villa San Martino, sostituisce la linea 130131. "Sappiamo dell’esigenza mostrata da alcuni residenti di Villa San Martino – conferma Massimo Benedetti, direttore di Adriabus (foto) – perché anche noi abbiamo avuto delle segnalazioni in tal senso. Per quello che riguarda la tipologia dei mezzi, abbiamo all’orizzonte non immediato, ma a medio termine, l’acquisto di mezzi elettrici a pianale basso". Questa dotazione, quindi, supererà quanto lamentato dai residenti di Villa San Martino poiché tra coloro che girano con il bastone o hanno una mobilità ridotta il bus che serve la linea 13 è "scomodo": ha gradini troppo alti per essere facilmente praticabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Compreremo nuovi veicoli a pianale basso"

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