Nuovi fondi per veicoli aziendali | bandi in Lombardia Veneto e Piemonte

In Lombardia, Veneto e Piemonte sono stati pubblicati nuovi bandi per l’assegnazione di fondi destinati ai veicoli aziendali. I contributi variano a seconda del tipo di motore, con differenze tra veicoli elettrici e a motore termico. In Veneto, le domande devono essere presentate entro scadenze specifiche, che differiscono rispetto alle altre regioni. Le procedure di richiesta e i requisiti sono indicati nei bandi pubblicati ufficialmente.

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? Punti chiave Come cambiano i contributi tra veicoli elettrici e motori termici?. Quali sono le scadenze precise per presentare domanda in Veneto?. Chi può accedere ai fondi per il leasing operativo in Piemonte?. Perché i nuovi bandi regionali potrebbero non ridurre l'inquinamento?.? In Breve Lombardia stanzia 7 milioni tra imprese, enti pubblici e terzo settore fino al 2027.. Veneto apre il bando il 27 maggio con 5 milioni per PMI locali.. Piemonte offre 13,5 milioni con proroga dei termini fissata al 30 aprile 2027.. Veneto prevede rimborsi fino al 30% per mezzi elettrici o a idrogeno.. Le Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte attivano nuovi fondi per la sostituzione dei veicoli commerciali delle imprese, mentre il Lazio affronta critiche per l’approvazione di incentivi destinati a tecnologie ancora inquinanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovi fondi per veicoli aziendali: bandi in Lombardia, Veneto e Piemonte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Autonomia differenziata di Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto: l’alert dei sindacati mediciCon l’approvazione in Consiglio dei ministri dei percorsi di autonomia differenziata allargata alla sanità di Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto,... Glocal Film Festival 2026: come iscrivere corti e documentari ai nuovi bandi "made in Piemonte"Sono aperte le iscrizioni per la venticinquesima edizione del Glocal Film Festival, la rassegna dedicata alla produzione cinematografica regionale in...