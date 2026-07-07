Nuovi stop lampeggianti obbligatori sulle auto da oggi 7 luglio al via l'Emergency Stop Signal sui nuovi veicoli

Da oggi, 7 luglio 2026, entra in vigore un nuovo regolamento UE per migliorare la sicurezza stradale. Le vetture di nuova immatricolazione dovranno essere dotate di Emergency Stop Signal, il sistema che fa lampeggiare le luci di stop posteriori in caso di frenata d’emergenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuovo Codice della Strada, in arrivo gli stop lampeggianti in frenata d'emergenza in tutte le auto!

Notizie e thread social correlati

Stop lampeggianti sulle auto obbligatori dal 7 luglio, su tutti i nuovi modelli arriva l'Emergency Stop SignalDal 7 luglio diventa obbligatorio installare il sistema Emergency Stop Signal su tutti i nuovi modelli di auto.

Gli stop lampeggianti diventano obbligatori, cosa cambia per le auto (non tutte) dal 7 luglioDal 7 luglio 2026, le auto di nuova immatricolazione dovranno essere dotate di un sistema di segnalazione chiamato Emergency Stop Signal (ESS).

Temi più discussi: Stop lampeggianti obbligatori da luglio 2026: la novità che rivoluziona le frenate; Stop lampeggianti obbligatori in auto: cosa sono e come funzionano; Dal 7 luglio gli stop lampeggianti diventano obbligatori: come funzionano e cosa cambia per chi compra un'auto nuova; Stop lampeggianti da luglio 2026: guida all'ESS e ADAS.

Gli stop lampeggianti diventano obbligatori, cosa cambia dal 7 luglio 2026 ift.tt/BA8Y3PL Dal 7 luglio 2026 scatta lobbligo di montare il sistema Emergency Stop Signal su ogni vettura che uscirà per la prima volta da un concessionario europeo. Non è una novi x.com

Stop lampeggianti obbligatori da luglio: come cambia la frenata (e cosa succede a chi ha un'auto usata) reddit

Nuovi stop lampeggianti obbligatori sulle auto, da oggi 7 luglio al via l’Emergency Stop Signal sui nuovi veicoliDal 7 luglio 2026 le auto di nuova immatricolazione nell’Unione europea dovranno essere dotate di Emergency Stop Signal. Le nuove automobili saranno così dotate di stop posteriori d’emergenza lampeggi ... fanpage.it

Stop lampeggianti sulle auto obbligatori dal 7 luglio, su tutti i nuovi modelli arriva l'Emergency Stop SignalDal 7 luglio gli stop lampeggianti sulle auto saranno obbligatori: che cos'è l'Emergency Stop Signal, cosa cambia e per chi ... virgilio.it