Aspi ha terminato in anticipo i lavori di posizionamento del nuovo sottopasso sulla Complanarina di Modena. La conclusione è prevista per il 24 luglio, due giorni prima rispetto alla data inizialmente programmata. Un video in timelapse mostra le fasi di installazione, che si sono concluse con successo prima del termine previsto. La rimozione temporanea dei cantieri ha già avuto inizio.

(Agenzia Vista) Modena, 22 luglio 2026 Si concluderà il 24 luglio il programma di lavori che ha portato al posizionamento del nuovo sottopasso della Complanarina di Modena. Il completamento delle attività, portate a termine da Autostrade per l’Italia con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma, consentirà pertanto, dal pomeriggio di venerdì, il ripristino della viabilità locale, a partire dalla riapertura della nuova Estense. Circa 60 persone, tra operai e tecnici, appartenenti rispettivamente ad Amplia e Tecne, entrambe società del Gruppo Autostrade per l’Italia, hanno lavorato a partire dal 27 giugno alle attività di spostamento e consolidamento di una struttura scatolare lunga 28 metri, larga 17 metri, alta quasi 10 e di un peso di 6. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Complanarina di Modena, Aspi chiude in anticipo posizionamento nuovo sottopasso. Ecco il timelapse

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