Gli ultimi episodi saranno accorpati in un'unica puntata, I Cesaroni verso la chiusura anticipata, ecco la data La fiction I Cesaroni chiude in anticipo: la storica serie di Canale 5 che racconta le vicende di una famiglia della Garbatella a Roma, riportata in tv dopo circa 10 anni di assenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La fiction I Cesaroni chiude in anticipo: ecco perché, quando va in onda l'ultima puntata e anticipazioni sul finale

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