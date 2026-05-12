Da lunedì sarà chiuso definitivamente il passaggio a livello di via Como sulla Tangenziale Nord di Cesano. Entro l’estate entrerà in funzione un nuovo sottopasso in via Liberazione, ancora in fase di completamento. Attualmente, per attraversare la ferrovia della linea Seveso-Milano, si può utilizzare solo il passaggio in via Isonzo a Seveso o quello in via Volta a Cesano Maderno.

Da lunedì chiuderà definitivamente il passaggio a livello di via Como: entro l’estate sarà pronto e utilizzabile il nuovo sottopasso di via Liberazione, ma per il momento la ferrovia della linea Seveso-Milano si potrà scavalcare solo in via Isonzo (a Seveso) o in via Volta a Cesano Maderno. Cambia la viabilità al confine tra Seveso e Cesano Maderno, dove stanno proseguendo i lavori di realizzazione della Tangenziale Nord di Cesano, promossi e coordinati da Ferrovienord. Slitta ancora di qualche mese il completamento dell’intero maxi cantiere, rallentato nei mesi scorsi da alcune difficoltà sui sottoservizi. La chiusura del passaggio a livello di via Como si rende necessaria per consentire la conclusione della realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di via Liberazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Tangenziale Nord di Cesano. Chiude il passaggio a livello. In arrivo il nuovo sottopasso

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Ho percorso la Tangenziale in senso antiorario e penso sia stata la scelta giusta, ma sono curioso di sapere cosa ne pensano gli altri reddit

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