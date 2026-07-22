Il Milan ha rinnovato il contratto con Christian Comotto fino al 2031. Il giocatore rimarrà nel club per i prossimi cinque anni, consolidando il suo ruolo all’interno della rosa. La squadra ha deciso di blindare il giocatore, rendendolo un elemento stabile e presente nel progetto sportivo a lungo termine. La firma del nuovo accordo è stata ufficializzata e il contratto si estende quindi fino alla fine del 2031.

Christian Comotto firma fino al 2031 con il Milan legandosi così a lungo ai rossoneri che sono pronti a farne un punto fermo della formazione nei prossimi anni. Il Milan rinnova il contratto a Comotto (Ansa Foto) – calciomercato.it Tornato dal prestito allo Spezia, il classe 2008 ha subito colpito Ruben Amorim che sta pensando di trattenerlo in rosa almeno in vista della prima parte di stagione, dove potrebbe trovare spazio specialmente in Europa League. Un colpo importante per i rossoneri che hanno così rimandato al mittente i tentativi di Juventus e Fiorentina che si erano fatte avanti per il giovane centrocampista. L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Comotto rinnova col Milan, i rossoneri blindano il gioiello per cinque anni

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