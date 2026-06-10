Christian Comotto è tornato al Milan dopo aver trascorso un anno in prestito allo Spezia. Il difensore ha lasciato il club rossonero, dove aveva già giocato in passato, e ora si trova di nuovo a Milanello. Due strade sono aperte per il suo futuro: potrebbe restare in rosa o essere trasferito altrove. La società sta valutando le prossime mosse.

Il Milan ha prestato molti giocatori nelle scorse sessioni di calciomercato: tra questi anche molti talenti cresciuti nel settore giovanile dei rossoneri. Come non parlare del centrocampista classe 2008 Christian Comotto. Dopo un anno in Primavera, il talento del Diavolo è stato prestato subito in Serie B allo Spezia, senza passare per il Milan Futuro. Un anno nel campionato cadetto è servito molto a Comotto per crescere e trovare una continuità molto importante. La prossima stagione sarà ancora più importante, per questo c'è da valutare con attenzione quale strada prendere (Comotto tornerà al Milan dopo il prestito secco). Christian Comotto ha giocato 28 partite in Serie B ed è stato schierato come centrocampista centrale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il gioiello del 2008 Comotto torna a Milanello: due strade per il futuro

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