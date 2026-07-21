Letizia, dirigente del settore giovanile del Milan, ha commentato la situazione dei giovani calciatori. Ha affermato che un talento salentino, attualmente in rosa, potrebbe giocare titolare in una squadra come il Barcellona. La discussione riguarda la crescita e il valore dei giovani rossoneri, anche alla luce delle recenti prestazioni e delle opportunità offerte dal club. La questione è al centro di un dibattito interno sulla valorizzazione dei giovani talenti.

Il tema dei giovani è uno dei più caldi in casa Milan. Il settore giovanile rossonero ha sviluppato diversi salentini gli ultimi anni, ma invochi sono riusciti a fare, per ora, il salto di livello definitivo con la prima squadra: Bartesaghi nell'ultima stagione si è preso spazio e la maglia da titolare, ma è davvero uno dei pochi che ha ricevuto lo spazio necessario. Da Camarda a Zeroli, passando per la cessione di Liberali ed i talenti persi in Milan Futuro: i rossoneri fanno fatica a garantire spazio ed un serio percorso di crescita ai propri ragazzi in rossonero. A toccare l'argomento è stato Francesco Letizia, giornalista di... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Letizia lancia l'allarme sui giovani rossoneri: "Comotto al Barcellona giocherebbe titolare"

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