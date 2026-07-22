Un contratto sta per essere firmato oggi, coinvolgendo Comotto e Camarda. Il rinnovo riguarda la gestione del club per la stagione 2026-2027. Nel frattempo, il nuovo progetto del Milan, sotto la proprietà di RedBird, si concentra su investimenti in giocatori di livello internazionale, tra cui Gonçalo Ramos e Mario Gila. Sono previsti anche interventi mirati sulla valorizzazione dei giovani talenti del settore giovanile.

Il nuovo corso del Milan targato RedBird per la stagione 2026-2027 si poggia su linee guida chiare: investimenti mirati su profili di spessore internazionale, come gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, e una valorizzazione totale dei migliori prodotti del proprio settore giovanile. Una strategia d'azione che nasce anche da una precisa lezione di mercato legata al recente passato. Il retroscena su Mattia Liberali e il nuovo diktat di Gerry Cardinale. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, e il tecnico Rúben Amorim hanno tentato fino all'ultimo di riportare a Milanello il talento di Mattia Liberali. Il fantasista originario di Lissone,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Comotto e Camarda, rinnovo di contratto in arrivo: una firma è già attesa in giornata

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