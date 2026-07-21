como ritrovato il corpo della bambina scomparsa nel lago

Una bambina di 9 anni, arrivata dal Marocco per una vacanza in Lombardia, è scomparsa nel lago di Como. La bambina è scomparsa mentre nuotava davanti ai genitori e ad altri familiari, che hanno tentato di salvarla senza successo. Il corpo è stato trovato successivamente nel lago. La zona, nota per incidenti simili, è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità. La scomparsa è avvenuta durante un pomeriggio di maree.

COMO - È scomparsa sott’acqua davanti ai genitori e ad alcuni familiari che hanno provato invano a salvarla. Il lago, a Como, in una zona tristemente nota per tragedie simili, ha inghiottito ieri una bimba di 9 anni, arrivata dal Marocco per una vacanza da alcuni parenti residenti in Lombardia. Grande la mobilitazione per le ricerche della piccola, che hanno impegnato decine di persone; il corpo è stato recuperato nella tarda serata di martedì 21 luglio. La bambina, Arwa Rfali, era arrivata a Como con i genitori e i parenti residenti in provincia di Monza. Insieme hanno raggiunto la zona del Tempio Voltiano, un’area che anche le mappe indicano come «Como beach» nonostante il divieto di balneazione — indicato da segnali e cartelli multilingue — per l’inquinamento dell’acqua e la pericolosità del lago. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Bambina di 9 anni scompare nel lago di Como, ritrovato il corpo dopo ore di ricerche

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